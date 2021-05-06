Мошенники украли у двух воркутинок больше 300 тысяч рублей

Фото: МВД по Коми.

За сутки мошенники украли у двух жительниц Воркуты в общей сложности более 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился местный житель и сообщил, что у его матери неизвестные похитили крупную сумму. Пенсионерке предложили «защитить» свои средства и перевести их на якобы безопасный счет. Горожанка отправилась к банкомату и перевела 125 тысяч рублей по указанным реквизитам. Однако после того, как они обещали перезвонить и не сделали этого, женщина заподозрила неладное и сообщила об инциденте сыну.

Другая жительница Заполярья, 1968 года рождения, также попалась на уловки липовых консультантов. Телефонные мошенники сообщили ей, что женщине положена компенсация в крупном размере за приобретенные ранее некачественные лекарства. Однако за расходы и свои услуги «представители фирмы» попросили женщину перевести 178 тысяч рублей. Пенсионерка не стала проверять информацию и тоже через банкомат перечислила требуемую сумму. Однако обещанной выплаты не получила, а мобильные «благодетели» оказались не доступны.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Установлено, что мошенники связывались с потерпевшим по телефонам различных операторов, зарегистрированным в Москве.

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