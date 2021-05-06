В Коми прокуратура обязала спортшколу установить оборудование для инвалидов

Возбуждено дело об административном правонарушении. Фото: Нина ЮШКОВА

Прокуратурой Ухты проведена проверка исполнения МУ «Спортивная школа «Юность» законодательства в части обеспечения инвалидов равными с другими гражданами возможностями.

Установлено, что вход в учреждение не оборудован пандусом в соответствии с нормативными требованиями, краевые ступени не имеют необходимое обозначение, в здании отсутствуют специально оборудованное для инвалидов санитарно-гигиеническое помещение, а также устройство для опускания и подъема инвалидов в ванну бассейна.

В отношении руководителя учреждения, который уклонялся от исполнения требований законодательства об обеспечении условий для доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 9.13 КоАП РФ. Мировым судьей должностному лицу назначено наказание в виде предупреждения.

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