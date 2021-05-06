В Ухте экс-директора УК судили за мошенничество на 65 тысяч рублей

Подсудимая занимала должность директора управляющей компании. Фото: из архива "КП"

В Ухте 59-летнюю экс-директора управляющей компании ООО «Энума Элиш» признали виновной в покушении на мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Подсудимая занимала должность директора управляющей компании. С января по июнь 2019 года женщина выставила собственникам многоквартирных домов поселке Тобысь квитанции на общую сумму около 65 тысяч рублей для оплаты работ и услуг, которые фактически выполнены не были.

Преступление выявлено в результате прокурорской проверки. Суд признал женщину к году лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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