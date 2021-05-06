За сутки 26 человек заболели коронавирусом в Коми

Вирус собирает новые жертвы. Фото: Нина ЮШКОВА

На 11 часов 6 мая в Коми подтвердили 43 432 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Данные озвучили на сайте стопкоронавирус.рф.

Суточный прирост заболевших составил 26 пациентов. С выздоровлением за это же время было выписано 22 человека. Всего с момента начала пандемии в регионе вылечились 42 179 человек.

В минувшие сутки в регионе зафиксирован 1 летальный исход. Общее количество погибших в республике - 904 человека.

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