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Здоровье6 мая 2021 11:21

За сутки 26 человек заболели коронавирусом в Коми

Источник:kp.ru
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Вирус собирает новые жертвы.

Вирус собирает новые жертвы.

Фото: Нина ЮШКОВА

На 11 часов 6 мая в Коми подтвердили 43 432 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Данные озвучили на сайте стопкоронавирус.рф.

Суточный прирост заболевших составил 26 пациентов. С выздоровлением за это же время было выписано 22 человека. Всего с момента начала пандемии в регионе вылечились 42 179 человек.

В минувшие сутки в регионе зафиксирован 1 летальный исход. Общее количество погибших в республике - 904 человека.

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