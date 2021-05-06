В Коми возбудили уголовное дело в отношении мужчины, преследовавшего девушек

Фото: СУ СК по Коми.

Житель Сыктывкара, в отношении которого в социальных сетях распространилась информация о «преследовании девушек», задержан, сообщает СУ СК России по Коми.

Следственными органами СК РФ по Коми по опубликованной в социальных сетях информации о «преследующем девушек мужчине» проведена проверка, по результатам которой установлено следующее.

30 апреля текущего года 37-летний житель Сыктывкара, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, увидел идущую по улице 23-летнюю местную жительницу, стал ее преследовать, поднялся за ней на этаж. Когда девушка зашла в свою квартиру и попыталась закрыть входную дверь на замок, злоумышленник против ее воли и желания перешагнул порог, и, удерживая дверь, попытался полностью зайти в квартиру. Вытолкнуть мужчину за дверь потерпевшей помогли находившиеся дома родственники.

По результатам проверочных мероприятий принято решение о возбуждении в отношении фигуранта уголовного дела (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).

Кроме того

В феврале текущего года фигурант попытался похитить из магазина бутылку водки, но его преступные действия были пресечены сотрудником магазина.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.

По соединенному уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Одновременно будут проверяться сведения об иных возможных противоправных действиях фигуранта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре правоохранители проверяют сообщение о двухметровом маньяке, преследующем девушек (подробности)