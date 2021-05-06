В Коми посадили трех человек, которые пытались продать 5 кг гашиша

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Сыктывдинский районный суд признал двоих жителей Коми и жителя Ленинградской области виновными в покушении на незаконный сбыт пяти килограммов гашиша. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Трое парней, двое из которых ранее сидели вместе, совместно с иными лицами, выполняли функции «курьеров». В октябре 2019 года они везли в Коми гашиш массой не менее 4877,4 кг. Один из членов группы предварительно изъял наркотик из тайника в Мурманске.

В октябре 2019 года сбытчиков задержали сотрудники ФСБ. В тот момент злоумышленники направлялись в Ухту и проезжали через Сыктывдинский район.

Признавшему свою вину участнику преступной группы судом назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, а двум его соучастникам – по 10 лет каждому, говорится в сообщении.

Наказание осужденные будут отбывать в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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