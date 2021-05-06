Прокуратура Ижмы вернула незаконно удержанные соцвыплаты несовершеннолетней

Деньги вернули девочке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Местная жительница Ижемского района написала в прокуратуру жалобу: учреждение соцзащиты незаконно приостановило выплаты региональной соцдоплаты к пенсии ее несовершеннолетней дочери. Прокуратурой проведена проверка.

Несовершеннолетняя дочь заявителя является получателем пенсии по потере кормильца. Одновременно ребенок является получателем ежемесячной страховой выплаты по закону «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Ижемского района нарушил порядок ежемесячного начисления доплаты к пенсии, ежемесячная страховая выплата не учитывалась на протяжении четырех месяцев в 2020 году, в связи с чем образовалась переплата в размере 15 тысяч, что было установлено органом соцзащиты в ноябре прошлого года.

Излишне выплаченные по вине учреждения суммы региональной социальной доплаты к пенсии удержанию не подлежат согласно закону, но Центр ограничил размер причитающихся несовершеннолетней денежных средств. Размер удержаний составил 6 тысяч рублей.

После проверки прокуратура Ижмы внесла представление: неправомерно удержанная сумма доплаты к пенсии возвращена, выплата региональной социальной доплаты к пенсии возобновлена, а ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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