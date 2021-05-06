Турция ждет туристов из Коми с начала июня

Россия из-за тяжелой эпидемситуации в Турции ограничила авиасообщение со страной с 15 апреля по 1 июня. Фото: Екатерина САВЕНКО

Суточный прирост выявленных заболевших в Турции начал резко снижаться. Турция рассчитывает на нормализацию эпидситуации с COVID-19 к началу июня и возобновление приема российских туристов, заявил представитель Ассоциации туроператоров страны (TURSAB).

Напомним, Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. Как сообщила в среду пресс-служба Кремля, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора сошлись во мнении, что противоэпидемические меры позволят добиться улучшения обстановки и возобновить связи в туризме.

Как сообщил накануне минздрав страны, суточный прирост выявленных заболевших коронавирусом в Турции в среду составил 26 476 человек, это более чем вдвое ниже максимума, зарегистрированного 16 апреля – 63 082. При этом 30 апреля было зарегистрировано максимальное число смертей за сутки – 394.

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