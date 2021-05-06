В Коми ветераны и их сопровождающие смогут получить бесплатные билеты на любой транспорт

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В Коми в Дни празднования Победы ветераны и их сопровождающие смогут приобрести бесплатные билеты на любой транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства экономического развития и промышленности.

Во все муниципалитеты перевозчикам направили обращения с просьбой рассмотреть возможность и организовать бесплатный проезд в общественном транспорте ветеранам на внутримуниципальных автобусных маршрутах. Положительные решения поступили из всех муниципалитетов.

Также была достигнута договорённость и с предприятиями транспорта, которые выполняют перевозки на межмуниципальных автобусных маршрутах. Отдельно велись переговоры с «Комиавиатранс» и «Северной пригородной пассажирской компанией», пригородные поезда которой курсируют по республике. Все они одобрили предложение по бесплатным билетам в Дни празднования Великой Победы и до 12 мая 2021 года (включительно).

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