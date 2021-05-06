«Ростелеком» выступил партнером театрального проекта в Коми

Послушать легенды и сказки Коми можно из любого города России.

5 мая 2021 года Академический театр драмы им. В. Савина запустил проект «Легенды и сказки народа Коми», приуроченный к столетию республики. «Ростелеком» поддержал творческую активность, безвозмездно предоставив театру услугу «Виртуальная АТС» и многоканальный номер в формате 8-800.

Каждую среду и четверг артисты Академического театра драмы им. В. Савина будут поздравлять жителей республики с наступающим юбилеем региона и читать сказки, мифы, легенды, а также сочинения местных авторов, посвященные Коми краю. Литературные произведения доступны всем желающим на обоих государственных языках Республики Коми. Послушать их можно, позвонив по бесплатному номеру 8 800 201 11 73 в определенное время: с 12:00 до 14:00 артисты читают на коми языке, а с 19:00 до 21:00 – на русском.

«Это будет нестандартный опыт для театра и новая форма общения с нашими зрителями. Надеемся, что всё получится и проект будет востребован и популярен. Хочу отметить, что благодаря нашему партнеру – Коми филиалу компании "Ростелеком" – звонить можно совершенно бесплатно как с мобильных, так и со стационарных телефонов», – рассказал директор Академического театра драмы им. В. Савина Михаил Матвеев.

«Это интересный и необычный проект. Приятно, что наши цифровые технологии могут таким вот образом послужить и Мельпомене. "Виртуальная АТС" – одна из наиболее востребованных на сегодняшний день услуг. Она весьма популярна у организаций, которым необходимо принимать и эффективно распределять большое количество входящих вызовов. В данном же случае мы надеемся, что как можно больше людей смогут познакомиться с культурой нашей республики. И это необязательно только жители региона – послушать легенды и сказки Коми можно из любого города России», – сообщил директор Коми филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лобанов.

Проект продлится до августа 2021 года, когда Республика Коми отметит свой столетний юбилей.

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