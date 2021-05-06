В Сыктывкаре дачный автобус №105 будет ездить по новому расписанию

Скоро дачники с рассадами захватят автобусы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 7 мая в Сыктывкаре автобусы по маршруту №105 начнут курсировать по новому расписанию, сообщает столичная мэрия.

Решение изменить расписание связано с просьбами дачников садоводческих товариществ. Расписание скорректировано по будним дням с остановочного комплекса «Автостанция» с 17:00, с конечной остановки «Общество «Здоровье» с 18:00.

105 в будни.

105 в выходные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре 9 мая автобус №29 временно изменит свой маршрут (подробности)