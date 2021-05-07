В Коми подорожали огурцы, капуста и смартфоны

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За неделю с 27 апреля по 4 мая в Коми подорожали огурцы, смартфоны и целый ряд других товаров. Об этом сообщает Комистат.

За неделю цены на сахар-песок в среднем выросли на 1,4%, масло подсолнечное — на 0,8%, колбасу вареную — на 0,6%, крупу гречневую — на 0,2%. Кроме того, огурцы подорожали на 10,3%, капуста свежая — на 7,8%, морковь — на 7,1%, картофель — на 4,7%, яблоки — на 2,5%. При этом на 0,3% снизились цены на лук репчатый.

Из непродовольственных товаров повысились цены на смартфоны — на 0,7%.В группе наблюдаемых медикаментов нимесулид подорожал на 1,9%, левомеколь и аллохол — на 1,1%, валидол — на 1,0%. При этом цены на комбинированные анальгетики снизились на 2,6%, бромгексин — на 1,3%, поливитамины с макро- и микроэлементами — на 0,8%. Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.

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