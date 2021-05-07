Сыктывкарцев приглашают присоединиться к акции «Окна Победы»

фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Жителей Сыктывкара приглашают присоединиться к акции «Окна Победы». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Инициатива, посвященная празднованию Дня Победы, действует до 9 мая 2021 года. Для того, чтобы принять участие в акции, нужно оформить окна своего дома с использованием рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвященных победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной Войне. Украсить окна можно символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, а также словами благодарности в адрес ветеранов.

– Разместите в социальных сетях фотографии своих окон с хэштегом #ОкнаПобеды #ВолонтерыПобеды #76ЛетПобеды #Победа76 #ДеньПобедыСыктывкар со словами благодарности героям, тематическими текстами в преддверии Дня Победы, – говорится в сообщении.

К участию в акции рекомендуется подходить творчески, одновременно с этим учитывая огромное уважение к памяти и подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Впервые в Сыктывкаре: салют с баржи и оркестр у домов ветеранов

Как будут праздновать День Победы (подробнее)