В сыктывкарском СИЗО умер подозреваемый в убийстве

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В сыктывкарском СИЗО скончался подозреваемый в убийстве своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Коми.

Ранее судимого сыктывкарца задержали 2 мая. Его подозревали в убийстве своего знакомого, произошедшем накануне в Сыктывкаре. Суд заключил фигуранта под стражу. 5 мая подозреваемого обнаружили без признаков жизни в камере следственного изолятора. Никаких следов применения насилия на теле у погибшего не найдено. Как передает БНК, медики пытались провести реанимационные мероприятия, но результатов они не дали.

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