В Усинске на скамье подсудимых за наезд на пешехода оказался водитель снегоуборочного трактора

Берегись тракториста! Фото: прокуратура Коми.

В Усинске произошло страшное. Водитель снегоуборочного трактора во время работы не заметил пешехода и наехал на него. Сейчас водитель отправится на скамью подсудимых, сообщает республиканская прокуратура.

В январе 2021 года мужчина, управляя колесным трактором, выполнял в Усинске работы по расчистке тротуаров от снега. Во время производства работ водитель-машинист не заметил идущего в попутном направлении пешехода, который, поздно заметив приближающуюся технику, попытался оттолкнуться от поднятого ковша и прыгнуть в сугроб, однако упал прямо под колеса трактора, который переехал его передним и задним колесами.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью в виде тупой травмы грудной клетки с множественными переломами ребер.

Водитель свою вину признал. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Усинский городской суд.

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