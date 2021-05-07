Фото: пресс-служба Следственного комитета

За майские праздники в Коми отравились четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, в Сосногорском районе двое 14-летних подростков проводили время. Они решили выпить, и это закончилось отравлением алкогольной продукцией. Дети были доставлены в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

В Усть-Куломском районе девяти- и 10-летний дети отравились ядовитыми растениями, которые даже в сухом виде употреблять категорически запрещено. Пострадавших доставили в ЦРБ. Затем одного из пациентов в бессознательном состоянии направили санавиацией в Сыктывкар. Как пояснил несовершеннолетний, пришедший в сознание, во время прогулки они с братом съели лист зеленой травы, похожий на морковный.

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