В Коми только 86 СНТ из 500 заключили договоры на вывоз отходов

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На сегодняшний день с Региональным оператором Севера договор на оказание коммунальной услуги заключили всего 86 СНТ по всей Коми. Об этом сообщили в пресс-службе регоператора.

Такие общества как «Нива» (Сыктывкар), «Аэрофлот», «Транспортник» (Ухта) самостоятельно направили заявку на заключение договора. При этом садоводческих, огороднических и дачных обществ в республике по данным экспертов около 500

В случае уклонения или незаключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО, федеральным законодательством предусмотрены штрафы и Региональный оператор Севера будет вынужден обратиться в Росприроднадзор с заявлением о привлечении к административной ответственности за нарушение норм природоохранного и экологического законодательства РФ, а также в судебные органы с иском дабы обязать заключить договор и о взыскании с отходообразователя задолженности за предоставление услуги, штрафных санкций и судебных расходов, связанных с рассмотрением дела.

Многие дачники выбрасывают мусор в лес и несанкционированные свалки наносят вред экологии. Кроме этого свалки привлекают диких животных, которые начинают выходить к жилым домам и представляют опасность для людей. Регоператор призвал заключить договоры всех председателей СНТ, кто еще не сделал этого.

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