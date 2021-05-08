В Коми разыскивают пропавшего еще в новогодние каникулы мужчину

Фото: отряд "ЛизаАлерт"

Поиски пропавшего молодого мужчины из села Койгородок в Коми объявил отряд «ЛизаАлерт» вечером 7 мая.

«Помогите найти человека! С 10 января 2021 года его местонахождение неизвестно», сообщают на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поисковики.

Усенко Алексей Викторович, 35 лет. Его рост 160 см, глаза голубые, волосы светло-русые, нормального телосложения.

Отметим, что в комментариях под постом все удивляются, что поиски объявлены только спустя 4 месяца. Но нашлись и те, кто уже видел похожего человека.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Алексея Викторовича, просят сообщить по номеру горячей линии отряда 88007005452 или 02.

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