Помощь иностранца при покупке массажного кресла дорого стоила ухтинцу

Фото: архив КП

Гражданин Республики Беларусь помог покупателю в оформлении кредита, после чего похитил с его банковской карты денежные средства.

В октябре 2020 года фигурант прибыл в Ухту из Республики Беларусь в командировку для продажи технического оборудования. Когда местный житель решил приобрести массажное кресло в кредит, то фигурант уголовного дела помог последнему в оформлении займа, используя свой мобильный телефон.

Он ввёл данные банковской карты потерпевшего и после не удалил мобильное приложение с данными. Когда иностранцу понадобились деньги, он просто перевел с чужого счета себе 30000 рублей.

С учетом полного возмещения материального ущерба, наличия иных смягчающих обстоятельств наказание и отсутствия отягчающих, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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