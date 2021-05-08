Коми заняла седьмое место в рейтинге развития мини-футбола в регионах

Фото: vk.com/fschkomi

Коми занимает 7-е место в обновлённом рейтинге развития мини-футбола в регионах от Ассоциации мини-футбола России. Республика совсем немного уступает таким признанным лидерам, как Московская, Тюменская, Нижегородская области.

Об этом рассказал 7 мая президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев на встрече с главой РК.

В республике проводится большое количество детских и взрослых турниров по мини-футболу. В Сыктывкаре и Ухте в них участвуют от 40 до 70 любительских команд.

Действующим и ведущим учреждением по развитию футбола в Республике Коми является Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Спортивная школа по футболу». Школа создана в 2004 году. Сегодня её воспитанниками являются 601 человек. Учреждением открыты 7 отделений в 7 муниципальных образованиях в Республике Коми.

Лучшие спортсмены школы переходят в основные составы профессиональных команд «Новая генерация» и «Ухта», которые участвуют в регулярных Чемпионатах России по мини-футболу «Париматч – Суперлига».

Сыктывкарская команда «Новая генерация» – дважды полуфиналист российской мини-футбольной Суперлиги (является её постоянным участником на протяжении 12 лет), а также полуфиналист Кубка страны. В этом году команда «Новой генерации» стала победителем юношеской Суперлиги в возрастной группе до 16 лет.

После рабочей встречи Владимир Уйба и Эмиль Алиев приняли участие в церемонии закрытия Всероссийских соревнований по мини-футболу среди юношей до 18 лет «Спортмастер-Юниорлига» сезона 2020-2021 годов и награждения победителей и призёров, которая состоялась в универсальном спортивном комплексе «Орбита» города Сыктывкара, сообщает пресс-служба главы Коми.

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