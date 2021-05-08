Житель Коми из мести спалил имущество на полмиллиона

Фото: архив КП

Сыктывкарским городским судом за умышленное уничтожение гаража и построек путем поджога осужден житель п. Седкыркещ.

1 мая прошлого года Пархачев В.С. после конфликта с потерпевшим решил отомстить и поджечь его гараж. Он пришел на территорию одного из домов по ул.Лазурная в п.Седкыркещ, где располагался деревянный гараж и иные деревянные постройки, принадлежащие потерпевшему.

Воспользовавшись тем, что ворота гаража были открыты, Пархачев В.С. зашел в него и поджег принесенную с собой сухую траву. Огонь полыхнул так, что были уничтожены деревянные постройки и личное имущество потерпевшего на общую сумму 520 165 рублей 09 копеек.

В судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении указанного преступления не признал.

Суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком на 2 года. Исковые требования потерпевшего удовлетворены в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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