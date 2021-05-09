Комистат уверяет: цены на бензин замерли на одном уровне

Фото: архив КП

Комистат опубликовал данные на 4 мая об изменении потребительских цен на нефтепродукты в Сыктывкаре.

Цифры показывают невероятную картину: стоимость бензина и дизельного топлива упорно остается на одном уровне с 19 апреля. А точнее – уже целый месяц, ведь 19-го рост цен был тоже 0 процентов за предыдущую неделю.

При этом с декабря бензин в Коми в среднем поднялся на 1,9%, а дизельное топливо – на 1,6%.

Не верите? Изучите таблицу сами.

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