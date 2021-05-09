Военную историю семьи лучше знают образованные жители Коми

Фото: архив КП

ВЦИОМ представил данные опроса россиян о сохранении семейной памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Большинство россиян (88%) подтвердили, что их родственники принимали участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: среди опрошенных 43% много знают об этом из рассказов близких и семейных архивов, 38% не знакомы с подробностями участия родственников в войне, 7% знают о том, что родственники воевали, но не имеют никакой информации на этот счет. Кроме того, 5% сообщили, что их родственники не участвовали в Великой Отечественной войне, а 6% ничего об этом неизвестно.

Лучше всего с военной историей семьи знакомы россияне 45-59 лет (51%), 60 лет и старше (56%), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (51%) и граждане с высшим и неполным высшим образованием (50%). Реже других получали информацию на этот счет напрямую от родственников либо из семейных архивов наши соотечественники 18-24 лет и 25-34 лет (24% и 26% соответственно), а также граждане с неполным средним (14%) и средним образованием (32%).

По мнению россиян, ключевая роль в победе нашей страны в Великой Отечественной войне принадлежит народу (64%), простым солдатам (57%), генеральному штабу (42%), И.В. Сталину лично (39%), полевым офицерам (29%), правительству страны (Совету народных комиссаров, 20%) и русской зиме (18%).

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