Сбитого на трассе в Коми пешехода оштрафовали за нарушение правил

Фото ГИБДД по РК

8 мая в Сыктывдинском районе автобус сбил пешехода. Пострадавшего отправили в больницу и оштрафовали.

Авария произошла 18:50 на автодороге Чебоксары – Сыктывкар. Водитель автобуса ЛиАЗ 1994 года рождения за рулем двигался со стороны Сыктывкара. На 785-ом километре водитель сбил пешехода, который переходил проезжую часть. Мужчина вышел на дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

В результате ДТП пострадал пешеход – мужчина 1969 года рождения. Он получил рваную рану кисти и ступни, сочетанную травму грудной клетки, тупую травму грудной клетки и живота, ушиб предплечья. Был госпитализирован и оштрафован за нарушение правил дорожного движения, сообщает региональное ГИБДД.

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