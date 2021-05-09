В Коми исправившаяся мать трех детей отсудила маткапитал

Фото: архив КП
Сыктывкарским городским судом рассмотрено гражданское дело о восстановлении права на использование государственного материнского капитала.
Пенсионный фонд выдал жительнице Сыктывкара государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в связи с рождением третьего ребенка. Однако по суду она была лишена родительских прав и на основании данного решения суда уведомлена о прекращении права на дополнительные меры господдержки.
Позднее решением суда истец была восстановлена в родительских правах и обратилась в суд, чтобы вернуть маткапитал. И суд восстановил право на использование государственного материнского капитала.
Решение суда в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сыктывкарские врачи спасают воркутинку, на которую выбросили дверь с третьего этажа (подробности)