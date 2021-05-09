В Коми исправившаяся мать трех детей отсудила маткапитал

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Сыктывкарским городским судом рассмотрено гражданское дело о восстановлении права на использование государственного материнского капитала.

Пенсионный фонд выдал жительнице Сыктывкара государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в связи с рождением третьего ребенка. Однако по суду она была лишена родительских прав и на основании данного решения суда уведомлена о прекращении права на дополнительные меры господдержки.

Позднее решением суда истец была восстановлена в родительских правах и обратилась в суд, чтобы вернуть маткапитал. И суд восстановил право на использование государственного материнского капитала.

Решение суда в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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