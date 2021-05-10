В День Победы в ухтинскую колонию приехала «Победа»

Фото: УФСИН по РК

Осуждённым колонии-поселения ИК-24 представилась уникальная возможность поближе познакомиться с легендой советского автомобилестроения и сфотографироваться на фоне "Победы" .

Автомобиль подогнал к территории исправительной колонии один из сотрудников учреждения – начальник караула пожарной части 2 разряда Андрей Малый, который не только продемонстрировал осужденным автомобиль, но и рассказал историю его возникновения.

– Для середины 40-х годов прошлого века ГАЗ-М20 «Победа» был в полной мере революционным. Перед войной нашей промышленностью выпускались три базовых модели легковых автомобилей ЗИС-101, ГАЗ-М1 и КИМ-10-50. Они не были самостоятельными разработками, а являлись лишь творческим переосмыслением зарубежных образцов. После войны ситуация могла бы повториться, если бы с 3 по 8 февраля 1943 года в Москве, сразу после Сталинградской битвы, не прошло собрание, посвященное послевоенным направлениям развития отечественной автомобильной промышленности, – рассказал Андрей Малый.

Также он отметил, что «Победа» стал первым советским автомобилем с несущим кузовом понтонного типа и одним из первых серийных такого типа в мире. На ГАЗ-М20 «Победа» впервые в практике отечественного автомобилестроения серийно были применены электрические указатели поворотов и стоп-сигналы, два электрических стеклоочистителя ветрового стекла. Впервые на советском автомобиле такого класса в качестве стандартного оборудования был предусмотрен отопитель салона с обдувом ветрового стекла. Все это позволяет судить о «Победе» как о действительной победе отечественной инженерной мысли.

Рассказ об автомобиле привел осужденных в восторг. Кроме того, они смогли сфотографироваться на фоне автомобиля, а также получить готовые фотографии на память.

Мероприятие организовал начальник исправительного учреждения Андреем Коротковым, сообщает пресс-служба УФСИН России по РК.

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