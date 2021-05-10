Нацмузей Коми рассказал про «Кровь современной цивилизации»

Фото: Нацмузей Коми

В Национальном музее Коми открылась выставка «Кровь современной цивилизации, или Черное золото»

А вы знаете, что родиной первой российской нефти является коми земля? О нефти на территории современной Республики Коми впервые упоминается в Двинской летописи XV века. Здесь в 1745 году рудопромышленник Федор Прядунов организовал первый нефтяной промысел России. Благодаря нефтяной промышленности в Республике Коми появились города Ухта и Усинск.

Приходите на выставку и узнаете еще много нового. Вас ждут в отделе природы Нацмузея Коми: Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 6.

Справки по телефонам: 44-21-34, 89087164084.

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