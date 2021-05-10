Пожары полыхали 9 мая по всей Коми

Фото: архив КП

9 мая на территории Коми произошло десять пожаров. Это близко к рекордному показателю за сутки.

Утром в селе Спаспоруб Прилузского района сгорела летняя кухня. Днем в СНТ «Синеглазка» Ухты огнем уничтожены две хозпостройки на общей площади 40 м2.

В 17:08 в частном жилом доме по улице Набережная села Койгородок были повреждены помещения и крыша дома на общей площади 80 м2. Гораздо более существенные повреждения принес огонь хозпостройкам ухтинского поселка Ветлосян – 450 м2. Аналогичная площадь хозпостроек уничтожена огнем в печорском поселке Чикшино.

Еще трижды пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию горения сухой травы. Случаи были зафиксированы в деревне Скородум Усть-Куломского района, поселке Мылва Троицко-Печорского района и Эжвинском районе города Сыктывкар.

Во всех случаях предварительной причиной пожаров послужило неосторожное обращение с огнем, сообщает ГУ МЧС по Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ухте подростки без прав на списанном авто протаранили забор (подробности)