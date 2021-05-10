Как должны начислять зарплату жителям Коми за майские каникулы

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Сплошные выходные с 1 по 10 мая в России в 2021 году введены были впервые указом Президента России. Практики начисления заработной платы за них еще не существует. Поэтому заместитель председателя Правительства РФ по вопросам соцполитики Татьяна Голикова подробно разъяснила, как должны начислять и выплачивать зарплату в мае 2021 года.

Работникам, труд которых оплачивается сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, которое определяется локальным нормативным актом работодателя. Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере.

Работникам, на которых распространяется указ, надо выплатить заработную плату, предусмотренную трудовым договором, в том же размере, как если бы работник полностью отработал нерабочие дни, выполнил нормы рабочего времени по повременной оплате труда или норму труда при сдельной оплате. Она, как правило, включает должностной оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты. При этом порядок и условия осуществления стимулирующих выплат у конкретного работодателя определяются коллективным договором.

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