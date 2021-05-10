Как суд Коми оценил удар матери рукой своему ребенку

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За нанесение побоев ребенку ранее не судимая жительница Вуктыла привлечена к уголовной ответственности.

Вуктыльским городским судом установлено, что подсудимая, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию по ст. 6.1.1 КоАП РФ, за совершение побоев или иных насильственных действий, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства, нанесла один удар рукой своему несовершеннолетнему ребенку, причинив ему физическую боль.

Подсудимая полностью признала вину в совершенном преступлении. Дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Приговором суда подсудимой, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 116.1 УК РФ, назначено наказание - 200 часов обязательных работ.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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