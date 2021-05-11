Еще два аварийных дома отправили под снос в Сыктывкаре

Фото: архив КП

В Сыктывкаре еще два дома признаны аварийными согласно постановлению главы местной администрации.

Многоквартирные жилые дома по ул. Дорожная, 24 и пер. Рабочий, 22А в п. Нижний Чов должны быть расселены в срок до 2028 года. Их жильцам направят уведомления о предложении жилья в маневренном фонде города для временного проживания.

Напомним, ранее мэрия Сыктывкара рассказала, какие многоквартирные дома снесут в столице Коми в 2021 году. Полный список вы найдете здесь.

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