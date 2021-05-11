Какие специалисты наиболее востребованы сейчас в Коми

Топ-10 самых оплачиваемых свободных рабочих мест прямо сейчас. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили что происходило с рынком труда в Республике Коми за последний месяц.

Компании опубликовали на 8% вакансий больше, чем месяцем ранее. Активней всего компании Республики Коми ищут работников в сфере высшего менеджмента (управляющие, руководители), здесь прирост вакансий относительно марта этого года – 71%.

На втором месте по востребованности – специалисты сферы туризма, гостиниц и ресторанов – прирост за месяц +32%. Особенно востребованы повара, управляющие, официанты, бармены и хостес.

Также в топ-3 по приросту числа вакансий за месяц вошли работники по консультированию (+25%). В данном случае работодатели особенно активно ищут операторов по технической поддержке, продавцов-консультантов и экспертов по недвижимости.

Наименьшая доля вакансий за последний месяц была размещена компаниями и организациями в сферах «Домашний персонал (-32%)», «Искусство, развлечение, масс-медиа» (-23%), «Закупки» - (по -10%).

Предлагаемая работодателями Республики Коми зарплата для специалистов за апрель не изменилась и составляет – 48 000 рублей. По итогам апреля одни из самых высоких зарплат можно найти в вакансиях сфер «Добыча сырья» - 65 000, «Рабочий персонал» - 62 000 рублей, «Домашний персонал» - 61 000. Чуть ниже предлагаемые зарплаты в вакансиях для специалистов сферы безопасности и автомобильного бизнеса – в среднем 57 000 рублей.

Вырос уровень предлагаемой зарплаты за последний месяц в вакансиях на hh.ru для домашнего и рабочего персонала – на 2000 рублей соответственно. Рост зарплат в этих сферах может быть связан с высоким спросом работодателей на новых работников.

Кому предлагают одни из самых высоких зарплат в Коми прямо сейчас:

Главный бухгалтер, с зарплатой от 100 000 руб. на руки

Территориальный директор, с зарплатой от 100 000 руб. на руки

Врач-онколог, с зарплатой от 90 000 до 110 000 руб. до вычета НДФЛ

Главный инженер, с зарплатой от 80 000 до 120 000 руб. на руки

Водитель автомобиля, с зарплатой от 70 000 до 110 000 руб. на руки

Ведущий специалист по экономической работе (в г.Усинск), с зарплатой от 72 200 руб. на руки

Капитан механик, с зарплатой от 70 000 до 90 000 руб. до вычета НДФЛ

Старший клиентский менеджер, с зарплатой от 66 000 руб. до вычета НДФЛ

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