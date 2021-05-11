В городе Коми «поплыл» тротуар за 5 млн рублей

Фото: «Комиинформ»

В городе Микунь Усть-Вымского района жители обнаружили 3D-тротуар. Дело в том, что после схода снега плитка поднялась на несколько сантиметров, и образовался эффекты волны. Местные жители возмущены тем, как испортилась дорога, которая ведет на важные социальные объекты, в том числе в спортивную школу. Горожане требуют устранить нежелательный 3D-эффект.

По данным «Комиинформа», республиканские власти уже в курсе неприятной ситуации. Так, в пресс-службе местной администрации заявили, что восстановительные работы пройдут летом этого года.

«Укладка тротуара в осенне-зимний период 2020 года была связана с поступлением средств из республиканского бюджета лишь в третьем-четвертом квартале года. С учетом проведения конкурсных процедур время начала работ отодвигается еще на месяц, отсюда и вынужденное проведение работ в неблагоприятное время. В летний период 2021 года ремонтно-восстановительные работы на тротуаре будут проведены», - рассказали в мэрии.

Издание также уточняет, что 11 сентября конкурсная комиссия определила подрядчика - предпринимателя Олега Васильева. С ним был заключен контракт, по материалам которого работы нужно было завершить до 15 ноября 2020 года. Стоимость проекта оценивалась в 4,99 млн рублей.

Гарантийный срок на выполненную по контракту работу установлен продолжительностью 36 месяцев со следующего дня после дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Подрядчик обязан устранить недостатки и дефекты за собственные средства.

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