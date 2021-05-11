Мошенники украли у воркутинца 4 тысячи и пытались похитить еще 9

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Мошенники украли у жителя Воркуты 1960 года рождения 4 тысячи и пытались похитить еще 9 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Воркутинцу позвонил неизвестный. Представившись сотрудником банка, он предложил оформить кредит на 100 тысяч рублей. Однако собеседник тут же пояснил, что у мужчины «плохая кредитная история». Чтобы ее очистить, нужно заплатить 4 000 рублей. Воркутинец перевел деньги на счет, указанный злоумышленником. После подтверждения о получении средств лжеработник банка сказал, что теперь нужно заплатить еще и комиссию за получение кредита – 9 тысяч рублей. Тогда мужчина заявил, что такой суммы у него нет, и прекратил разговор. Осознав, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился в полицию. Проводится проверка.

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