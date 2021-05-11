Жители Коми стали чаще покупать книги и реже мясо

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В Коми в первом квартале 2021 года оборот розничной торговли составил 43 млрд рублей. Об этом сообщает Комистат.

- В марте 2021-го оборот розничной торговли составил 15,5 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 0,1% меньше, чем в марте 2020-го. В целом за первый квартал текущего года оборот зафиксирован на уровне 43,3 млрд рублей, или 100,3% к уровню аналогичного периода года ранее, - говорится в сообщении.

Отмечается, что жители республики чаще тратили деньги на книги, обувь, одежду и белье. Вырос спрос и на мебель, канцтовары и спортивный инвентарь.

Традиционно жители Коми покупают больше всего автомобили, косметические и парфюмерные товары, свежие овощи, безалкогольные напитки и муку.

А вот продажи тканей, маргариновой продукции, аудио- и видеотехники, газомоторного топлива, мяса значительно упали. Данные товары интересовали жителей региона меньше всего.

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