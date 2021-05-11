В 2021 году для шести тысяч детей из сельских школ Коми откроются «Точки роста»

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Заниматься физикой, химией и биологией с помощью современного оборудования теперь сможет ещё больше учащихся сельских школ Коми. В 2021 году в 10 муниципалитетах региона откроется 21 центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Для этого в регион из федерального бюджета поступит 31,2 млн рублей.

По три центра будут созданы в Инте, Усинске, Сыктывдинском районе (Шошка, Выльгорт и Часово), в Сосногорске (в самом городе, а также в Нижнем Одесе и в 6 микрорайоне). По два центра откроются в Прилузском районе (Ношуль, Черёмуховка), в Усть-Вымском районе (Жешарт, Усть-Вымь), в Усть-Куломском районе (Керчомья, Югыдъяг). По одному центру появится в следующих населенных пунктах: пст. Якша Троицко-Печорского района, пст. Первомайский Сысольского района и пгт. Благоево Удорского района.

Центры разместятся в школах – детям не нужно отдельно куда-то добираться. Занятия будут проводиться исключительно на бесплатной основе. Всего в указанных школах учатся 6 тысяч детей. В числе школ, где будут открыты новые «Точки роста», есть и малокомплектные. В школе села Часово учится 63 ребенка, в Шошкинской школе - 70 детей, в школе Якши - 105 человек. Каждый центр будет оснащен современным оборудованием. В образовательные организации поступят цифровые лаборатории, демонстрационное оборудование, микроскопы, коллекции препаратов, гербарии, наборы для проведения лабораторных опытов и изучения основ робототехники, механики и программирования, ноутбуки и оргтехника для учителей и др.

Обучение в центрах «Точка роста» позволит школьникам сформировать современные компетенции и навыки, освоить не только школьную программу естественно-научного и технического профилей, но и заниматься дополнительно. Всё это станет возможным благодаря региональному проекту «Современная школа» одноименного федерального проекта национального проекта «Образования».

На сегодняшний день в республике уже функционируют 64 центра «Точка роста», где занимаются свыше 12 тысяч детей. В 2019 году были открыты 22 «Точки роста», в 2020 году – 42. В 2022 году планируется открытие еще 20 центров, в 2023 году – 19. Всего к 2024 году на территории республики будет открыто 146 уникальных образовательных центров – практически во всех сельских школах региона.

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