В Коми на 12% сократились перевозки пассажиров в автобусах

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За три месяца 2021 года пассажирооборот автобусов общего пользования по маршрутам регулярных перевозок по сравнению с тем же периодом 2020 года снизился на 19,8 %. Об этом сообщает Комистат.

По данным ведомства, за это же время перевозка пассажиров упала на 11,9 %. Кроме того, за тот же период грузооборот автомобильного транспорта организаций со средней численностью свыше 15 человек, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по сравнению с январем-мартом 2020 года снизился на 17%, а перевозки грузов - на 33,1%

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