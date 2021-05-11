В Ухте горел дом: спасли 78-летнюю женщину

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В понедельник, 10 мая, в Ухте горел дачный дом, пожарным удалось спасти женщину 1943 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 8.03 в СНТ «Маяк». На улице Пятой загорелся деревянный дачный дом. Через семь минут на место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 11.00. Сотрудники МЧС спасли женщину 1943 года рождения. Погибших и пострадавших нет. Огонь повредил дачный дом и баню на площади 72 квадратных метров. На месте происшествия работали 16 огнеборцев и шесть единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность отопительной печи.

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