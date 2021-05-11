Стало известно, когда в Сыктывкаре отключат отопление

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

На этой неделе в Сыктывкаре планируют отключить отопление. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с теплой погодой власти столицы Коми планируют завершить отопительный сезон в ближайшие дни. Согласно нормативам, отключают подачу тепла с установлением положительной среднесуточной температуры воздуха выше +8 градусов в течение пяти суток подряд.

– Сегодня как раз пошли пятые сутки, когда температура на улице соответствует нормативу по отключению тепла, – отметил первый замглавы администрации Александр Можегов.

В связи с благоприятным прогнозом завершить отопительный сезон планируют на днях. Поэтому горожанам советуют следить за официальной информацией.

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