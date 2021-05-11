В Сыктывкаре проверят работоспособность сирен

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В среду, 12 мая, в Сыктывкаре проведут проверку работоспособности сирен. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Системы оповещения и информирования населения по сигналам гражданской обороны при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций протестируют в период с 10 до 12 часов, – говорится в сообщении.

В ходе проверки в столице Коми включат уличные электросирены. В городе будет осуществляться трансляция речевого сообщения через уличные громкоговорители, радио и телевещание. Сыктывкарцев просят соблюдать спокойствие в период проведения проверки работоспособности системы оповещения и информирования населения Коми.

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