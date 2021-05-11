В Сыктывкаре летним кафе разрешат занимать тротуары

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В Сыктывкаре планируют упростить правила размещения летних кафе и разрешить им занимать тротуары. Такой вопрос рассмотрели на заседании постоянных комиссий Совета столицы Коми.

В действующих правилах благоустройства Сыктывкара запрещено размещение нестационарных торговых объектов в неустановленных местах, в том числе на тротуарах. Изменения предполагают снятие подобного рода ограничений для открытия сезонных летних кафе, примыкающих к зданиям. В администрации считают, что такая мера позволит создать более благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства, которое занимается услугами общественного питания. Кроме того, у горожан появится больше возможностей для удовлетворения своих потребностей в услугах общественного питания.

Летние кафе смогут работать с мая по октябрь и должны прекратить деятельность не позднее 31 октября. Как передает «Комиинформ», окончательное решение будет принято на предстоящем заседании Совета.

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