В Коми спасатели эвакуировали рыбака с острым аппендицитом

Спасатели успешно эвакуировали из леса на вездеходе заболевшего рыбака Фото: архив "КП"

В Коми 8 мая спасатели эвакуировали 58-летнего рыбака из Инты, которому понадобилась срочная помощь. Мужчина ушел на ловлю рыбы возле озера Лимпуавад, которое располагается в 20 километрах от города, и вдруг резко почувствовал острую боль в животе.

Интинец схватился за правый бок и упал на землю. Собравшись с силами он позвонил в службу спасения с просьбой прислать помощь. На место экстренно выехали работники «СПАС-Коми» и эвакуировали мужчину. Оказалось, что у него аппендицит.

Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей и его жизни ничего не угрожает.

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