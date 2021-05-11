В Коми убили парня, заступившегося за знакомую девушку

Убийца из Ижмы осужден в Усть-Цильме Фото: Архив "КП"

В Коми трагически оборвалась жизнь 28-летнего жителя поселка Щельяюра. Парень погиб от удара ножа, который он получил, заступившись за свою подругу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, трагедия случилась утром 19 ноября 2020 года. В тот день 36-летний мужчина зашел в один из домов Щельяюра, где в тот момент находилась его бывшая сожительница. Между ними произошел конфликт. Гостя попытался утихомирить находившийся в доме 28-летний местный житель, однако получил от визитера удар кухонным ножом в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте преступления.

В ходе расследования уголовного дела житель Щельяюра вину в содеянном признал частично, настаивая на том, что всё произошло случайно. Этой же версии он придерживался в ходе судебного разбирательства, однако к завершению рассмотрения дела вину признал полностью и принес матери погибшего извинения.

Суд назначил ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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