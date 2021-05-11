На выходных в Сыктывкаре поймали 22 пьяных водителей

Фото: Артем КИЛЬКИН

В период со 2 по 9 мая в Сыктывкаре поймали 22 пьяных водителей. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Так, массовые проверки проводились 7 мая по Ухтинскому шоссе и около дома 23 по улице Морозова. При беседе с одним из водителей полицейские обнаружили у него признаки опьянения. Пройти освидетельствование на состояние опьянения он отказался. На мужчину составили административные протоколы, а машин увезли на спецстоянку.

Кроме того, один из водителей управлял автомобилем, стекла которого не соответствуют допустимой светопропускаемости. У двоих водителей не было полисов ОСАГО. Кроме того, полицейские при проверке водителей по базам учета обнаружили два факта неуплаты в установленные законом сроки административных штрафов. За все административные правонарушения водители понесут административную ответственность.

За выходные дни полицейские выявили 22 факта управления авто в состоянии опьянения. Четверо из них сели за руль пьяными повторно. За это предусмотрена уголовная ответственность.

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