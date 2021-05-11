В Коми в 4,6 раза выросла заболеваемость пневмонией

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За январь-апрель Коми в 4,6 раза выросла заболеваемость пневмонией. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

В Коми зарегистрировали 142 845 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. Это на 3% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Уровень заболеваемости ниже среднемноголетних значений на 10,4 процента.

За четыре месяца текущего года не зарегистрированы случаи брюшного тифа, дизентерии, полиомиелита, острого гепатита В, коклюша, кори, краснухи, эпидемического паротита, генерализованной формы менингококковой инфекции, дифтерии, бактерионосительства дифтерии, гриппа, гемофильной инфекции, псевдотуберкулеза, геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), туляремии, лептоспироза, листериоза, малярии, трихинеллеза.

Зарегистрировано снижение заболеваемости сальмонеллезами – на 49,2%, суммой острых кишечных инфекций (ОКИ) на 20,5%, в том числе: ОКИ установленной этиологии – на 17,4%, ОКИ неустановленной этиологии – на 22,9%, энтеровирусной инфекцией – на восемь случаев, хроническими вирусными гепатитами – на 25,6%, в том числе хроническим вирусным гепатитом С – на 21,4%, скарлатиной – в 2,4 раза, ветряной оспой – на 20,1%, ВИЧ-инфекцией – на 20,4%. Пораженность педикулезом снизилась на 39,3%, микроспорией – на 2%. Заболеваемость гриппом и ОРВИ на уровне аналогичного периода 2020 года.

В январе-апреле 2021 года на 23,6% снизилась заболеваемость впервые выявленными активными формами туберкулеза, показатели заболеваемости на 100 тысяч населения составили 9,9 против 12,9 за аналогичный период 2020 года. Заболеваемость туберкулезом органов дыхания снизилась на 25%. На 36,1% снизилось число больных бациллярными формами из числа заболевших туберкулезом органов дыхания.

– Вместе с тем, зарегистрирован рост заболеваемости пневмонией внебольничной – в 4,6 раза, чесоткой – на 10,3%, – говорится в сообщении.

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