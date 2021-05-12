Жительница Печоры убила сожителя одним ударом ножа

Фото: архив КП

Ранее судимая 30-летняя жительница города Печора признана виновной в умышленном причинении смерти другому человеку.

В феврале 2020 года в квартире дома по улице Московской между обвиняемой и ее сожителем вспыхнула ссора. Оба были пьяны. Женщина схватила нож и вонзила его в грудь мужчине.

Удар был настолько мощным, что лезвие прошло во внутренние органы. От массивной кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия.

Приговором суда по совокупности преступлений (с учетом предыдущего приговора) подсудимой назначено наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает Следком по Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре женщина зарезала своего молодого возлюбленного (подробности)