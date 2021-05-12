Для нескольких брошенных дорог в Коми нашли хозяина

Фото: архив КП

Решением суда признано право муниципальной собственности на бесхозяйные автомобильные дороги.

5 мая Княжпогостским районным судом Республики Коми за администрацией муниципального района «Княжпогостский» признано право муниципальной собственности на бесхозяйные автомобильные дороги:

«Подъезд к переправе через р. Вымь в с. Турья»;

«Подъезд к пст. Иоссер»;

«Подъезд к переправе через р. Вымь в с. Серегово, правый берег»;

«Подъезд к переправе через р. Вымь в с. Серегово, левый берег».

Решение в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, когда в Сыктывкаре отключат отопление (подробности)