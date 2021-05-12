Для нескольких брошенных дорог в Коми нашли хозяина

Фото: архив КП
Решением суда признано право муниципальной собственности на бесхозяйные автомобильные дороги.
5 мая Княжпогостским районным судом Республики Коми за администрацией муниципального района «Княжпогостский» признано право муниципальной собственности на бесхозяйные автомобильные дороги:
«Подъезд к переправе через р. Вымь в с. Турья»;
«Подъезд к пст. Иоссер»;
«Подъезд к переправе через р. Вымь в с. Серегово, правый берег»;
«Подъезд к переправе через р. Вымь в с. Серегово, левый берег».
Решение в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.
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