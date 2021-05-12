В Коми мужчина умер от удушья куском шашлыка

Шашлык убил жителя Коми на майских праздниках Фото: архив "КП"

В Инте при трагических обстоятельствах скончался местный житель. Мужчину на грани смерти нашел его друг, с которым они жарили шашлыки. О несчастном случае сообщает «КомиОнлайн» со ссылкой на Следком Инты.

По данным следствия, накануне Дня Победы друзья собрались на открытие сезона шашлыков. В какой-то момент погибший остался один следить за мясом на шампурах: его приятель ушел готовить стол в гараж. Вернувшись, мужчина нашел друга на земле, он держался за горло и пытался схватить воздух. Интинец тут же вызвал «скорую», однако спасти пострадавшего не удалось.

На момент смерти погибшему интинцу было 64 года.

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