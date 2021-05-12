Жители Коми принесли цветы к представительству Татарстана в память о жертвах стрельбы в школе

Фото: пресс-служба Представительства Республики Коми

Представительство Коми в Северо-Западном регионе РФ присоединилось к петербуржцам, скорбящим вместе с жителями Татарстана. Накануне в Казани произошел теракт, в котором погибли дети и учителя 175-ой гимназии. Так, у Постоянного представительства Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области возник стихийный мемориал в знак поддержки и соболезнования родным погибших в казанской школе. От имени уроженцев Коми, живущих в Санкт-Петербурге, цветы к мемориалу возложил представитель региона в СЗФО Валерий Козлов. Он выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани.

Добавим, что сейчас в Коми усилены меры безопасности в образовательных учреждениях. Глава Коми Владимир Уйба потребовал от республиканского Минобра проверить все школы и детские сады на соблюдение пропускного режима.

Напомним, утром 11 мая в гимназии № 175 на улице Джаудата Файзи в Казани произошла стрельба. Вооруженный молодой человек ворвался в здание школы и открыл огонь. Нападавший — 19-летний Ильназ Галявиев, который является бывшим учеником школы.

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