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В Коми задолженность по зарплате уменьшилась на треть и составила 66,7 миллиона рублей. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Екатерина Грибкова.

В 2020 году из-за последствий пандемии уровень безработицы увеличился и составлял 3,4%. К четвертому кварталу этого года численность занятого населения хотят вернуть до уровня 2019 года. Предполагается, что она достигнет не менее 398 тысяч человек, а численность трудоустроенных или иным образом восстановивших занятость — 20,8 тысяч человек.

Что касается задолженности по зарплате, то на 1 января 2021 года она равна 66,7 миллиона рублей в 21-й организации. За год эта сумма уменьшилась на треть – на 33,5 миллиона. Работодатели погасили задолженность на общую сумму 111,6 млн рублей. 16 организаций закрыли ее полностью.

Положительная тенденция наблюдается и в сфере легализации труда: около 9 тысяч работников должным образом оформили свои договоры. Уточняется, что это на десять процентов больше, чем в 2019 году.

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